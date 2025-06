Amadeus | le porte della RAI sono chiuse e Mediaset?

Amadeus, volto amato della televisione italiana, si trova di fronte a una sfida cruciale: le porte della Rai e Mediaset sembrano chiuse, e il passaggio a Nove non ha portato i risultati sperati. La sua carriera, però, ha sempre saputo sorprendere: ora, tra incertezze e nuove opportunità , il conduttore potrebbe dover considerare un ulteriore trasloco. La domanda è: quale strada sceglierà per ritrovare il successo?

Il passaggio a Nove non ha dato i risultati sperati, perciò Amadeus potrebbe valutare un ulteriore trasloco. Ma la situazione sarebbe più complicata del previsto. Dopo il passaggio a Nove, la carriera di Amadeus è stata tutta in salita. Il conduttore sulla rete Discovery non ha ottenuto il successo sperato e, ad eccezione della Corrida, i risultati sono stati molto poco soddisfacenti sul fronte Auditel. Ora, un articolo su Affari Italiani firmato Hit, ha lanciato una nuova indiscrezione: Amadeus non potrebbe tornare in Rai né tantomeno sarebbe atteso a Mediaset. Il sostegno di Maria De Filippi e Fiorello La presenza di Amadeus come giudice ad Amici aveva fatto pensare ad una sorta di exit strategy: sondare il terreno a Mediaset e, allo stesso tempo, sfruttare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amadeus: le porte della RAI sono chiuse, e Mediaset?

