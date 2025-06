Alzheimer passo avanti nella diagnosi Un dispositivo prevede l’evoluzione

Un passo avanti decisivo nella lotta all'Alzheimer: un innovativo dispositivo basato sull’intelligenza artificiale, Trace4Ad, promette di prevedere con precisione il rischio di progressione a demenza entro 24 mesi. Sviluppato da DeepTrace Technologies, questo tool rivoluzionario rappresenta un baluardo sia per la diagnosi precoce sia per l’ottimizzazione delle risposte terapeutiche, aprendo nuove prospettive per il futuro della medicina e migliorando significativamente la qualità di vita dei pazienti.

Un dispositivo medico basato sull'intelligenza artificiale predice il rischio di progressione a demenza da Alzheimer entro 24 mesi. È stato pubblicato su Frontiers in neurology, lo studio che conferma l'efficacia clinica ed economica del tool Trace4Ad, sviluppato dalla DeepTrace Technologies del Ceo Christian Salvatore, spinoff dello Iuss (Istituto universitario di studi superiori) di Pavia. Lo strumento è stato progettato per supportare i medici nella stadiazione della patologia, nel definire l'ipotesi causale di disordini neurocognitivi, e nella previsione della progressione nei soggetti a rischio di demenza da malattia di Alzheimer nei successivi due anni.

