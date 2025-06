Altro rogo in via IV Novembre a Fano Il sospetto | attrito tra vicini

Un nuovo rogo scuote Fano, questa volta in via IV Novembre, alimentato da sospetti attriti tra vicini. A poche settimane dal precedente incidente, le fiamme si sono sprigionate nello scantinato al civico 155, generando preoccupazione e tensione nella comunità . I Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti prontamente per domare l’incendio e approfondire le cause. La situazione evidenzia ancora una volta la fragilità di rapporti di vicinato e il rischio di escalation.

Fano, 10 giugno 2025 – A ncora un incendio in via IV Novembre: fiamme in uno scantinato al civico 155 e non si esclude il dolo dovuto a tensioni tra vicini. A poco più di due settimane di distanza da un precedente analogo, intorno alle 16 di ieri è divampato un incendio all’interno di uno scantinato situato al civico 155. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e una pattuglia del Commissariato di Fano. I soccorritori hanno domato le fiamme ed evitato il propagarsi del rogo. L’episodio ricorda l’incendio analogo avvenuto il 27 maggio nello stesso stabile, un dettaglio che ha immediatamente acceso l’attenzione degli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Altro rogo in via IV Novembre a Fano. Il sospetto: attrito tra vicini

