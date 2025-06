Altro che Pioli e Mancini | ecco il nome per il dopo Spalletti

Mentre Spalletti lascia il campo tra lacrime e domande senza risposta, il mondo del calcio si interroga sul suo erede. Altro che Pioli e Mancini: un nuovo nome potrebbe rivoluzionare il volto della Nazionale, portando sorprese e innovazione. È il momento di guardare avanti, oltre i soliti noti, e scoprire chi sarà la vera sorpresa dietro l’angolo. Il futuro azzurro potrebbe nascondere proprio questa rivelazione.

Spalletti se ne va in silenzio, lasciando più domande che certezze. E mentre tutti guardano ai soliti noti, qualcuno comincia a pensare in modo diverso (Foto: Ansa) – serieanews.com Luciano Spalletti ha lasciato la Nazionale con una vittoria molto preziosa. Un ultimo regalo per l’ex CT, il cui addio è stato anche piuttosto scioccante, con quelle lacrime in conferenza e la sensazione di incompiutezza che lascia la sua gestione. Spalletti è stato molto responsabile nella scelta di non farsi pagare le ultime mensilità che gli spettavano dalla Nazionale, e quindi il suo esonero assume quasi i connotati delle dimissioni. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Altro che Pioli e Mancini: ecco il nome per il dopo Spalletti

In questa notizia si parla di: Altro Pioli Mancini Ecco

Ranieri dice no alla Nazionale: Gravina offre la panchina di Ct a Pioli. Fiorentina: rischio di dover cercare un altro allenatore - Claudio Ranieri ha deciso di declinare l’offerta della Nazionale italiana, preferendo concentrarsi sul suo ruolo di senior advisor alla Roma, nonostante le rassicurazioni di Gravina sulla compatibilità .

Ecco chi mancava alla lista: NUNO ESPIRITO SANTO. A quanti stiamo? Ranieri Allegri Conte Klopp Ancelotti Sarri Farioli Mourinho Fabregas Italiano De Rossi Gasperini Terzic Pioli Chivu Vieira Palladino Montella Mancini Tedesco Ten Hag Lopetegui Xavi V Partecipa alla discussione

Ecco, stia pure lontano da Torino, finirà nel carrello dei bolliti con Mancini e Pioli. l'Arabia lo aspetta. Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Italia: che succede adesso? No di Ranieri, c'è Pioli in pole; Allenatore Juve, sfumato Conte ecco le alternative: Tudor ma anche Pioli o Mancini; Tutti i nomi per il dopo Spalletti: ecco i candidati per guidare la Nazionale di calcio.

Chi sarà il prossimo CT della Nazionale? Pioli in pole dopo la rinuncia di Ranieri. Ipotesi Mancini, Gattuso, De Rossi e Cannavaro gli altri nomi - Ipotesi Mancini, Gattuso, De Rossi e Cannavaro gli altri nomi.

Federcalcio con le spalle al muro: ora si punta su Pioli con l'alternativa Mancini - A parte la scelta, perlomeno discutibile, di esonerare un allenatore alla vigilia di una partita che lo avrebbe visto comunque in panchina senza avere ...

Nazionale, rebus allenatore. Tutte le strade portano a Pioli, ma si parla anche di un Mancini bis - Dopo la decisione di Claudio Ranieri di rinuciare alla panchina della Nazionale italiana di calcio, nonostante le lusinghe del presidente della Figc Gravina, ...