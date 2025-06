altri Cinque quesiti

Scopri i cinque quesiti più scottanti del giorno, illustrati con ironia e satira nella mia vignetta per Il Fatto Quotidiano. Un modo brillante per affrontare temi complessi come referendum e quorum, stimolando riflessioni e sorrisi. Perché l’umorismo può essere un’arma potente per raccontare la politica e coinvolgere tutti. Non perdere il mio commento visivo su questioni di grande attualità!

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #referendum #quorum #vaiavotare #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - (altri) Cinque quesiti

In questa notizia si parla di: Fatto Quotidiano Cinque Quesiti

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Maggio: Per Trump “pace vicina” Bibi: “Guerra - In edicola il 14 maggio, il *Fatto Quotidiano* esplora le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che annuncia una prossimità alla pace in Medio Oriente, mentre il premier israeliano Netanyahu intensifica le offensive.

L’ASTICELLY Editoriale di Marco Travaglio - 10 Giugno 2025 Fra i tanti errori commessi da chi ha promosso i cinque referendum miseramente falliti ieri, non c’è quello di averli promossi. Quando nacque l’idea, i cinque quesiti furono pensati come vagoni da a Partecipa alla discussione

Arrampicarsi sugli specchi è un eufemismo per questo cretino che ci ha fatto spendere 120 milioni! #riccardoMagi sei un parassita! #Referendum Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

(altri) Cinque quesiti; Guida ai referendum dell’8 e 9 giugno: i cinque quesiti, il quorum, le schede e come si vota; Referendum, urne aperte fino alle 15. Affluenza al 22,7% nel primo giorno di voto.

(altri) Cinque quesiti - (altri) Cinque quesiti – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #referendum #quorum #vaiavotare #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo ...

Fac simile referendum 2025, schede e quesiti: la guida definitiva (con la spiegazione semplice) - Spieghiamo cos’è il quorum, cosa succede se vince il sì o il no/astensione, quali sono le ragioni di ...

Guida ai referendum dell’8 e 9 giugno: i cinque quesiti, il quorum, le schede e come si vota - richiesti come la conoscenza della lingua, il reddito, il fatto di essere incensurati, il rispetto degli obblighi tributari ...