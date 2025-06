Altra debacle della sinistra alle urne il centrodestra esulta | Assalto fallito

Dopo l'ennesima debacle elettorale della sinistra, il centrodestra esulta e definisce il risultato come una Caporetto politica, evidenziando il fallimento delle opposizioni e della Cgil. Con il mancato raggiungimento del quorum sui referendum, si pensa di aver segnato una vittoria decisiva per la maggioranza. Il clima si infiamma mentre le reazioni si rincorrono, con il presidente del Senato che non risparmia commenti duri e diretti, aggiungendo un ulteriore capitolo a questa sfida politica.

La Caporetto della sinistra, un flop storico e clamoroso: sono i commenti prevalenti che arrivano dagli esponenti del centrodestra che con riferimento al mancato raggiungimento del quorum sui referendum sulla cittadinanza e sul lavoro parlano di una vittoria della maggioranza e di un vero e proprio fallimento politico che riguarda le opposizioni e la Cgil. Durissimo il commento del presidente del Senato il quale si toglie pi√Ļ di un sassolino dalle scarpe: ¬ęAlla luce dei numeri dell'affluenza, sarebbe troppo facile ora infierire verso coloro che, come Schlein, Bonelli e tanti altri, mistificando il senso delle mie parole, hanno invitato ad andare a votare non per la presunta bont√† dei quesiti referendari ma semplicemente, se non per odio, quasi per far dispetto a me - osserva Ignazio La Russa -.