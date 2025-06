Alteria e Toky da Virgin Radio alla Plaza

da live spettacolari, DJ set coinvolgenti e incontri esclusivi, creando un’atmosfera unica che lascerà il pubblico senza fiato. Preparatevi a vivere una notte indimenticabile all’insegna della passione, della musica e del divertimento, perché questa sarà l’evento da non perdere nelle Marche!

Preparatevi per un evento che farà vibrare il cuore delle Marche! Venerdì 13 giugno, a partire dalle 22:30, BE ROCK IN PLAZA – Varnelli Edition trasformerà La Plaza a Camerano (AN) in un epicentro di energia, musica e sapori, con la partecipazione speciale di Virgin Radio. La serata sarà animata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Alteria e Toky da Virgin Radio alla Plaza

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La musica rock di Virgin Radio animerà l'ultimo dell'anno in Piazza Ferretto; Capodanno in piazza, 6 feste da non perdere a Treviso e in Veneto; Cosa fare per Capodanno 2025: guida ai concerti in piazza di tutta Italia.

Morning Glory, con Alteria. In diretta video su Virgin Radio TV dalle 9:00 alle 11:00 - Morning Glory, il programma condotto da Alteria, è in diretta anche in video su Virgin Radio TV.

Guarda le foto di Alteria nel nuovo studio di Virgin Radio - Alteria è in diretta con Morning Glory dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00, e il sabato con Rockin' Weekend dalle 14:00 alle 18:00.

Alteria in concerto a Torino per presentare il suo ultimo album - Torna in concerto a Torino Alteria, una delle voci rock più amate in Italia, cantautrice stimata e speaker di Virgin Radio, per presentare il suo ultimo album di inediti "Nel Fiore dei tuoi Danni” su ...