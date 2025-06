Almeno dieci morti in un attacco in una scuola a Graz in Austria

Un tragico episodio scuote Graz, Austria: almeno dieci vittime in un attacco sferrato presumibilmente da un ex alunno in una scuola. La città si stringe nel dolore mentre le autorità indagano su questa terribile perdita. Un evento che ha lasciato il paese senza parole, sollevando molte domande sulla sicurezza e sul benessere delle giovani generazioni. Leggi per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Il 10 giugno un attacco, presumibilmente compiuto da un ex alunno, ha causato diversi morti in un istituto scolastico a Graz, in Austria. Secondo la sindaca Elke Kahr, il bilancio è di almeno dieci morti.

In questa notizia si parla di: Morti Almeno Dieci Attacco

