La nostra determinazione ha fermato temporaneamente l’abbattimento dei pini di Lido di Savio, proteggendo questi testimoni verdi della zona fino a luglio. La sospensiva d’urgenza, arrivata quasi in tempo reale, rappresenta una vittoria importante per la tutela ambientale e il nostro patrimonio naturale. Ma la battaglia per salvare questi alberi è ancora aperta: continueremo a lottare affinché il loro inestimabile valore venga riconosciuto e rispettato.

I pini di Lido di Savio sono ancora lì. Una sospensiva d’urgenza è arrivata quasi in tempo reale, ieri mattina, nel momento in cui su viale Romagna quattro operai di Delta Ambiente si preparavano, armati di motoseghe, ad abbatterli. Esattamente come era accaduto il 22 aprile scorso, quando il gruppo di cittadini ‘Salviamo i pini di Lido di Savio’ aveva presentato ricorso al Tar contro l’abbattimento sempre degli stessi alberi. "La nostra avvocata, Virginia Cuffaro – spiegano i cittadini – ha depositato il ricorso insieme a alla richiesta di sospensiva d’urgenza entro domenica sera e non eravamo sicuri che la risposta sarebbe arrivata in tempo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - All’ultimo arriva la sospensiva : "I pini non si toccano fino a luglio"

