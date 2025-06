All'indomani del referendum nel Pd c’è chi esulta e chi brontola | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Dopo il referendum, il centrosinistra si divide tra chi celebra la vittoria e chi invece esprime dubbi o delusione. Nel nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", Fanpage.it analizza le reazioni tumultuose che stanno scuotendo il Pd, offrendo uno sguardo chiaro e coinvolgente su un momento cruciale per la politica italiana. Scopri con noi chi si fa avanti e chi invece si gira dall'altra parte, nel cuore di un dibattito acceso e tuttora aperto.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell'aftermath del referendum all'interno del centrosinistra, soprattutto nel Pd, dove c'è chi esulta e chi invece brontola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

