Allerta caldo a Milano quando si alzeranno le temperature massime percepite | si toccheranno i 35 gradi

Preparatevi, Milano si sta preparando a un’ondata di calore che colpirà la città tra domani e dopodomani, con temperature percepite fino a 35°C. Questa ondata di caldo intenso richiede attenzione e precauzioni per proteggere la salute e il benessere di tutti. Scopri come affrontare al meglio questa prova di fuoco e restare sempre aggiornato sulle ultime allerte meteo. Continua a leggere per saperne di più.

É in arrivo un'ondata di calore che investirà Milano tra domani, mercoledì 11 giugno, e dopodomani, giovedì 12 giugno. In queste giornate le temperature massime percepite potrebbero toccare anche i 35 gradi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Settimana di caldo estremo in Italia: temperature record a Milano, Roma e Firenze - Questa settimana segna l'inizio di un’ondata di caldo record in Italia, con temperature che sfiorano i 42°C in Sardegna e toccano i 37°C a Roma, Milano e Firenze.

