Allenarsi in base al ciclo e alle fasi ormonali può dare alla donna numerosi vantaggi Il personal trainer spiega come modulare gli allenamenti nell’arco dei 28 giorni

Allenarsi in base al ciclo e alle fasi ormonali può rappresentare una svolta nella vita di ogni donna, offrendo benefici che migliorano il benessere fisico e mentale. Un personal trainer esperto spiega come modulare gli allenamenti nell’arco dei 28 giorni, ottimizzando prestazioni e salute. Conoscere i propri ritmi ormonali permette di affrontare con più energia anche le giornate più difficili, trasformando la routine di allenamento in un alleato prezioso contro i disturbi legati al ciclo.

I l ciclo può condizionare la vita delle donne. Secondo la Società italiana di ostetricia e ginecologia (SIGO), durante le mestruazioni, un terzo delle donne soffre di dismenorrea. Nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni il problema raggiunge il 70%. Questa condizione rende complesso gestire gli impegni quotidiani, causando tassi dal 13% al 51% di assenteismo a scuola e dal 5% al 15% di assenteismo nel lavoro. Per molte donne, quindi, il dolore mestruale significa rimandare molte attività quotidiane, in primis l’allenamento. Fitness al femminile: gli esercizi che fanno bene alle donne X Leggi anche › Dormire bene con gli esercizi giusti: la fitness routine prima di andare a letto Ciclo e allenamento: quali benefici. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Allenarsi in base al ciclo e alle fasi ormonali può dare alla donna numerosi vantaggi. Il personal trainer spiega come modulare gli allenamenti nell’arco dei 28 giorni

In questa notizia si parla di: Ciclo Allenarsi Base Fasi

Le 4 fasi del ciclo mestruale e come allenarsi; Ciclo e ciclismo, un tabù da sfatare: ne parliamo con la Longo; I migliori leggins e slip da indossare per correre durante il ciclo mestruale.

Allenarsi con il ciclo, ecco cosa sapere - Ecco alcuni esercizi consigliati in base alle quattro fasi determinate dai movimenti ...

Come sincronizzare gli allenamenti in base al ciclo mestruale - 35 giorni, si suddivide in quattro fasi: flusso mestruale, fase follicolare, ovulatoria e luteinica.

Come allenarsi nelle diverse fasi del ciclo - È quindi fondamentale adattare l’allenamento in base alla fase in cui ci si trova.