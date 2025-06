Allenamento Juve il report della seduta odierna dei bianconeri | su cosa ha lavorato Tudor in vista del Mondiale per Club

Oggi, alla Continassa, i bianconeri hanno intensificato il loro allenamento sotto la guida di Tudor, concentrandosi su tattica, condizione fisica e strategie per affrontare al meglio il Mondiale per Club. La sessione odierna ha evidenziato l’obiettivo di perfezionare i dettagli tecnici e prepararsi ad affrontare le sfide internazionali. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla preparazione della Juventus in vista dell’importante appuntamento internazionale.

Allenamento Juve, il report della seduta odierna dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa. La Juventus si è allenata questo pomeriggio in vista del Mondiale per Club. Il report della seduta odierna pubblicato dai bianconeri. PAROLE – «Juventus al lavoro nel pomeriggio di oggi, martedì 10 giugno 2025, per continuare la preparazione in vista della prima gara del Mondiale per Club, in programma nella notte italiana di giovedì 19 giugno – alle ore 3:00 – contro l'Al Ain. Nella sessione odierna il gruppo si è focalizzato inizialmente sul lavoro atletico per proseguire, poi, con una serie di partitelle a tema.

