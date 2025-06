Allegri trattiene Maignan | sarà il nuovo leader del Milan Anche a costo di perderlo a zero nel 2026

In un mercato sempre più competitivo, il Milan si conferma deciso a trattenere Mike Maignan, nonostante le avance del Chelsea. Allegri, con la sua strategia, ha saputo respingere l’assalto estero e rafforzare il suo portiere, il nuovo leader della squadra. Ma con il contratto in scadenza nel 2026 e il rinnovo ancora in stallo, il futuro di Maignan resta uno dei nodi più caldi del mercato rossonero.

Respinto l'assalto del Chelsea anche grazie al pressing sul portiere del nuovo tecnico. Però Mike ha un contratto fino al 2026 e la trattativa per il rinnovo rimane in stallo.

