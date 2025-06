Alle urne un elettore su tre Il piccolo record di Villa Biscossi È l’unico a superare il quorum

Alle urne, solo un elettore su tre ha deciso di esercitare il proprio diritto al voto, segnando un record negativo per la provincia. Villa Biscossi, piccolo lembo di Lomellina con soli 63 abitanti, si distingue come l’unico comune a superare il quorum con il 54,17%. Tuttavia, la media provinciale si ferma al 28,07%, evidenziando una generale mancanza di partecipazione civica. Una tendenza che preoccupa e invita a riflettere sul ruolo della cittadinanza nel nostro sistema democratico.

Un solo comune in tutta la provincia ha superato il quorum. A Villa Biscossi, piccolo centro lomellino che conta 63 abitanti, ha votato il 54,17% degli aventi diritto. Per il resto, in tutte le 603 sezioni del territorio non si è superato il 50% dei votanti che erano chiamati a esprimersi sui referendum relativi a lavoro e cittadinanza. Alla chiusura dei seggi ieri a livello provinciale la percentuale si è fermata a 28,07%, ancora più bassa rispetto al 30,69% registrato in Lombardia. Tra i comuni dove la partecipazione è stata più alta, figura Pavia in cui è andato al voto il 35,87% degli elettori, ma anche centri di dimensioni inferiori come Calvignano (39,56%), Semiana (38,79%), Pinarolo Po (38,04%), Torre d’Isola (36,78%), Borgarello (36,47%), Villanova d’Ardenghi (33,06%), Bastida Pancarana (32,92%) e Certosa di Pavia (32,67%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it