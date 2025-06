Alle urne sotto il trenta per cento Nella Bassa no alla cittadinanza

L’affluenza alle urne a Sant’Angelo Lodigiano, con appena il 21,64%, si conferma tra le più basse della provincia, superata solo da piccoli centri come Maccastorna e Meleti. Un dato che solleva preoccupazioni sulla partecipazione democratica nei grandi centri urbani e sulla volontà dei cittadini di confrontarsi sulle questioni chiave del referendum. La scarsa affluenza potrebbe influenzare il risultato finale, rendendo ancora più urgente un dibattito sulla cittadinanza e il coinvolgimento civico.

È il Comune di Sant'Angelo Lodigiano il fanalino di coda tra i grandi centri urbani della provincia, compresi Lodi, Casalpusterlengo e Codogno, in merito all'affluenza dei votanti ai cinque referendum: solo il 21,64% dei barasini infatti è andato alle urne nelle due giornate di domenica e lunedì. Un dato negativo battuto solo dai piccoli centri come Maccastorna (18,18%) e Meleti (18,13%) ma ovviamente con un peso decisamente diverso in termini di importanza e di campione demografico. Anche a Borghetto Lodigiano la stragrande maggioranza degli abitanti è rimasta a casa: solo il 21,53% degli aventi diritto si è recata al seggi cosi come è avvenuto in altri centri come Pieve Fissiraga (22,26%), Marudo (23,75), Crespiatica (23,96), Corte Palasio (24,16), Caselle Landi (24,52) dove i votanti hanno snobbato i quesiti.

Alle urne per i referendum, affluenza definitiva sotto il 50%: quorum non raggiunto - alle urne per i referendum affluenza definitiva sotto il 50%, il quorum non è stato raggiunto. I dati di ieri, già prevedibili a livello provinciale, regionale e nazionale, confermano ora ufficialmente che nessuno dei cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza ha superato questa soglia fondamentale.

