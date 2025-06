alLatte per l' ambiente | festa per i bambini al Parco Pinocchio

Un’occasione speciale per celebrare il nostro impegno verso un ambiente più sano e sostenibile, coinvolgendo i più piccoli in un mondo di divertimento e consapevolezza. La festa al Parco Pinocchio sarà un momento di gioia, educazione e condivisione, dove ogni risata e gioco contribuirà a rafforzare il nostro amore per la natura. Un modo per ringraziare tutti coloro che, con la loro testimonianza, hanno fatto la differenza: insieme, possiamo costruire un futuro più verde.

Una festa dedicata ai bambini e alle famiglie, un momento di gioco e animazione all'interno del Parco Pinocchio, pensato per ringraziare tutti i cittadini che hanno contribuito, con le loro testimonianze concrete, a promuovere comportamenti ecologicamente responsabili. Sarà questo l’obiettivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "alLatte per l'ambiente“: festa per i bambini al Parco Pinocchio

