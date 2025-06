Allarme truffe a Sant' Arsenio | l' amministrazione mette in guardia i cittadini

Allarme truffe a Sant'Arsenio: l'amministrazione locale invita i cittadini a mantenere alta la guardia. Con tentativi crescenti di frode telefonica e di persona, soprattutto ai danni degli anziani, è fondamentale restare informati e vigilanti. La sicurezza della comunità dipende dalla nostra attenzione: scopri come riconoscere e contrastare queste insidie per proteggere te e i tuoi cari.

Massima attenzione per tentativi di truffa in corso: si informa la cittadinanza che, a partire da questa mattina, sul territorio comunale di Sant'Arsenio sono stati segnalati tentativi di truffa, sia telefonici che di persona, ai danni in particolare di persone anziane.