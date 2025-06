Allarme obesità infantile | come riconoscere i segnali quali sono i rischi fisici e psicologici e perché agire presto può salvare 15 anni di vita ai nostri figli

L’obesità infantile rappresenta un’emergenza silenziosa che può compromettere il futuro dei nostri figli. Riconoscere i segnali precoci e intervenire tempestivamente è fondamentale per prevenire conseguenze devastanti, sia fisiche che psicologiche. Agire subito può significare salvare fino a quindici anni di vita e preservare sogni e speranze. Scopriamo insieme come individuare i rischi e proteggere le nuove generazioni prima che sia troppo tardi.

Non è solo una questione di chili in più: l’obesità grave nei bambini italiani è una corsa contro il tempo, dove ogni anno perso può costare fino a quindici anni di vita. Dietro le statistiche, ci sono storie di infanzia rubata, di sogni rallentati dal peso di una malattia che si insinua presto e lascia segni profondi, non solo sul corpo ma anche nell’anima. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: obesità - allarme - sono - presto

Allarme obesità infantile a Roma e nel Lazio: 1 bambino su 5 è sovrappeso - L'allarme obesità infantile a Roma e nel Lazio è crescente: quasi un bambino su cinque è sovrappeso, con il 7,2% obeso e il 2% in modo grave.

Ne parlano su altre fonti

Allarme obesità infantile: come riconoscere i segnali, quali sono i rischi fisici e psicologici e perché agire presto può salvare 15 anni di vita ai nostri figli; Obesità grave per 100mila bambini, pediatri: Ruba 15 anni di vita; Obesità grave: in Italia oltre 100.000 bambini a rischio.