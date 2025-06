Allarme gang e baby gang Almeno 200 in Toscana a Firenze oltre 40

In Toscana, il fenomeno delle baby gang si fa sempre più preoccupante: si stima che almeno 200 gruppi operino nella regione, con oltre 40 solo a Firenze. Questi dati, provenienti dall’Osservatorio della legalità, evidenziano un’emergenza sociale da affrontare con fermezza e strategie efficaci. La crescita di queste bande rappresenta una sfida cruciale per le istituzioni e la comunità, che devono lavorare insieme per garantire sicurezza e legalità.

"In Toscana si stima l'esistenza di almeno 200 gang di cui oltre 40 solo a Firenze". Dati, questi, provenienti dal rapporto redatto dall'Osservatorio della legalità che è stato presentato nella seduta del consiglio regionale di martedì 10 giugno.

