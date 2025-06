Allarme estinzione per gli anfibi | i cambiamenti climatici mettono a rischio migliaia di specie

Gli anfibi, protagonisti essenziali degli ecosistemi, sono oggi gravemente minacciati dall’accelerazione dei cambiamenti climatici. Secondo uno studio della Goethe University di Francoforte, eventi meteorologici estremi interrompono i loro cicli naturali, compromettendo le capacità riproduttive di rane, salamandre e cecilie. Questa crisi ambientale richiede un’azione immediata per proteggere queste creature e preservare l’equilibrio della nostra natura. È fondamentale intervenire subito prima che sia troppo tardi.

Gli anfibi sono sempre più minacciati dai cambiamenti climatici. Secondo un recente studio della Goethe University di Francoforte, eventi meteorologici estremi come ondate di calore, siccità e periodi di freddo intenso stanno accelerando il declino di rane, salamandre e cecilie in tutto il mondo, aggravando una crisi già profonda legata alla perdita di habitat, alle malattie e all'inquinamento. Interrotti i cicli naturali. Per riprodursi gli anfibi sono particolarmente dipendenti da zone umide che si formano temporaneamente: a causa delle forti siccità indotte dal surriscaldamento globale, queste aree si prosciugano sempre più rapidamente, con la conseguente interruzione dei cicli vitali di molte specie.

