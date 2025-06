All' Accademia dei Georgofili arriva la mostra ' Spazi di aria'

Preparatevi a respirare l’arte come mai prima d’ora: all'Accademia dei Georgofili di Firenze, arriva "Spazi di aria", una mostra che unisce culture e creatività in un percorso coinvolgente. Organizzata con la collaborazione di artisti e istituzioni di Cina e Italia, questa esposizione promette di aprire nuovi orizzonti sensoriali e culturali. Un’occasione unica da non perdere per immergersi in un dialogo tra tradizione e innovazione.

Firenze, 10 giugno 2025 - Si inaugura giovedì 12 giugno alle ore 17.30, nella sede dell' Accademia dei Georgofili, a Firenze, la mostra "Spazi di aria" organizzata in collaborazione con l'Associazione di arte e cultura contemporanea Cina e Italia, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Consolato generale della Repubblica popolare cinese a Firenze e Accademia di Belle Arti. La mostra, a cura di Giandomenico Semeraro e Qiu Yi, espone opere degli artisti Gianni Asdrubali, Riccardo Guarneri, Marco Pellizzola, Bruno Querci, Valdi Spagnulo, Fang Hui, Ma Wenjia, Xia Yang, Zhang Wang, Zhang Zhimin.

