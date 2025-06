Alla panna al ragù o al tartufo | a Vigarano Pieve torna la ' Festa del Cappelletto'

Preparati a immergerti nei sapori autentici della tradizione ferrarese: torna a Vigarano Pieve la Festa del Cappelletto, un evento imperdibile per gli amanti della buona tavola. Per due weekend consecutivi, dal 12 al 15 e dal 19 in poi, potrai gustare il celebre cappelletto, proposto con panna, ragù o tartufo. Un viaggio culinario tra storia e gusto che non puoi perdere, perché ogni boccone è un assaggio di cultura e passione locale.

Per i prossimi due fine settimana torna a Vigarano Pieve la 'Festa del Cappelletto', sagra gastronomica dedicata al cappelletto ferrarese, la prelibata pasta ripiena sempre presente sulle tavole delle feste dai tempi degli Estensi. L'appuntamento è da giovedì 12 a domenica 15 e da giovedì 19 a.

