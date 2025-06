Alimenti Gangsø Nsc | Per salmone norvegese export record in primi mesi 2025

Il mercato del salmone norvegese in Italia sta vivendo un momento di svolta, con esportazioni record nei primi mesi del 2025. Questo successo riflette una crescente passione dei consumatori italiani per il salmone, simbolo di qualità e gusto autentico. Un trend che conferma come il pesce norvegese si sia ormai radicato nella nostra cultura culinaria, aprendo nuove opportunità per gli operatori del settore e consolidando la leadership internazionale dell'industria norvegese.

(Adnkronos) – “Se guardiamo ai trend di lungo termine che riguardano il consumo di salmone, stoccafisso e baccalà norvegesi in Italia, vediamo una crescita davvero importante, soprattutto nel caso del salmone, un prodotto che gli italiani amano profondamente e che ogni anno registra un incremento di gradimento tra i consumatori di questo Paese. Nei primi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it