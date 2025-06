Alice Gaggi campionessa italiana di trail corto

In un paesaggio mozzafiato all’Oasi Zegna, i campionati italiani di trail corto hanno regalato emozioni intense e sorprendenti scontri. Daniel Pattis trionfa nella prova maschile, mentre Alice Gaggi ripete il successo tra le donne, confermando il suo status di campionessa. Dopo 35 chilometri di sfide e adrenalina, gli appassionati attendono con trepidazione i verdetti finali, pronti a celebrare i protagonisti di questa indimenticabile giornata di corsa in natura.

La vittoria di Daniel Pattis nella prova maschile, la conferma di Alice Gaggi tra le donne. Ecco i verdetti dei campionati italiani di trail corto andati in scena a Valdilana (Biella) nello splendido scenario dell'Oasi Zegna. La gara maschile Al termine dei 35 chilometri percorsi, con un.

