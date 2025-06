Alice Campello preoccupata dopo le minacce di morte al marito Alvaro Morata e ai figli | Ci rendiamo conto che stiamo parlando di una partita di calcio?

Alice Campello, preoccupata dopo le minacce di morte rivolte al marito Alvaro Morata e ai loro figli, si trova a dover affrontare una situazione sconvolgente. Dopo la finale di Nations League persa dalla Spagna, il calciatore è stato bersaglio di pesanti insulti, ma ciò che più colpisce è l’attacco alla famiglia. Con coraggio, Alice ha deciso di rendere pubbliche alcune di queste minacce per sensibilizzare e denunciare un fenomeno sempre più inquietante.

Dopo la finale di Nations League persa dalla Spagna contro il Portogallo l’8 giugno, Alvaro Morata è finito nel mirino degli haters. Ma il peggio lo ha ricevuto la moglie, Alice Campello. Insulti, minacce di morte, parole pesanti indirizzate non solo al calciatore ma anche ai loro figli. E lei, stavolta, ha deciso di rispondere. Campello ha pubblicato su Instagram alcuni messaggi ricevuti in privato. E ha deciso di renderne pubblico uno su tutti, forse il più scioccante, e inquietante. Una minaccia di fronte alla quale non ha potuto rimanere in silenzio: “Ucciderò tuo marito come lo vedo per strada Che inizi a fare attenzione a dove cammina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it