Alice Campello e Alvaro Morata minacciati dagli haters dopo la Nations League

Una scena che ricorda i momenti più bui di un passato già vissuto: Alice Campello e Alvaro Morata si trovano di nuovo nel mirino degli haters, questa volta dopo la finale di Nations League. L’odio online si riaccende, mettendo alla prova la loro resilienza. Ma come reagiranno a questa ondata di insulti e minacce? Resta con noi per scoprire come, anche nei momenti più difficili, la forza dell’amore e del sostegno può fare la differenza.

Alice Campello e la sua famiglia stanno vivendo un amaro déjà-vu, risvegliando i ricordi di una situazione già affrontata nel passato. Dopo la sconfitta della Spagna nella finale di Nations League contro il Portogallo, con un rigore decisivo fallito da Alvaro Morata, l'attaccante è stato travolto da insulti e minacce, insieme alla moglie influencer. La scena ricorda quanto accaduto nel 2019, quando l'allora eliminazione dell'Atletico Madrid contro la Juventus aveva portato a un'ondata di odio online verso Morata. Sei anni dopo, la storia si ripete.

Alice Campello, operazione lampo negli USA: “Sulla sedia a rotelle”. Come sta - Alice Campello condivide un momento di grande vulnerabilità con i suoi follower, raccontando l'imprevisto che ha segnato il suo viaggio negli Stati Uniti: un'operazione d’urgenza a New York.

Alice Campello: “Sono stata operata a New York”, ecco come sta #alicecampello #alvaromorata #26maggio https://tgcom24.mediaset.it/people/alice-campello-operata-new-york_98698131-202502k.shtml… Partecipa alla discussione

#AliceCampello operata a New York: “Ero su una sedia a rotelle, sono rimasta sconcertata quando mi hanno riconosciuta e…” La moglie di Alvaro Morata ha sbottato sui social: “Ci sono momenti e momenti, bisogna rispettare di più le persone” Partecipa alla discussione

