Alia iniziative e campagna informativa contro le zanzare tigre

Alia Multiutility, in collaborazione con l’Asl Toscana Centro e le Amministrazioni comunali, lancia una serie di iniziative per combattere la zanzara tigre a Firenze. Distribuzione di kit antilarvali, campagne informative e incontri con i cittadini sono le strategie chiave di un piano integrato di prevenzione. I kit contengono prodotti specifici per eliminare le larve e ridurre rapidamente il problema, perché solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo rendere la città più sicura e vivibile.

Firenze, 10 giugno 2025 - Distribuzione di kit antilarvali, contro la diffusione delle zanzare, in occasione di mercati e manifestazioni, campagne informative, ed incontri con la cittadinanza. Sono alcune delle misure organizzate da Alia Multiutility che ha sviluppato un piano coordinato di prevenzione per contrastare la proliferazione della zanzara tigre insieme all'Asl Toscana centro e le Amministrazioni comunali. I kit contengono prodotti larvicidi specifici accompagnati da istruzioni per un uso corretto e sicuro, si spiega in una nota, e sono pensati per il trattamento dei ristagni d'acqua nelle proprietà private, principale habitat di sviluppo delle larve di zanzara.

