Alfredino si poteva salvare La scoperta dopo oltre 40 anni dalla tragedia che ha segnato l’Italia

Alfredino Rampi, il bambino che catturò il cuore dell’Italia nel 1981, avrebbe potuto essere salvato se si fossero adottate strategie diverse. Dopo oltre 40 anni, si fa strada la domanda: e se si fosse intervenuti con metodi più efficaci? Quel tragico episodio ha segnato un punto di svolta nella gestione delle emergenze e nella coscienza collettiva del nostro paese, spingendoci a riflettere su quanto il passato possa insegnarci per il futuro.

Il 10 giugno 1981 l’Italia si fermò davanti alla televisione. A Vermicino, alle porte di Roma, un bambino di sei anni, Alfredino Rampi, era caduto in un pozzo artesiano. Per oltre 60 ore, milioni di italiani seguirono in diretta le operazioni di soccorso, in quello che si rivelò un dramma senza precedenti. Un evento che non solo spezzò una giovane vita, ma segnò profondamente l’opinione pubblica, la televisione e la gestione delle emergenze nel Paese. Il pozzo dove Alfredino precipitò era profondo 80 metri e largo appena 28 centimetri, privo di qualsiasi segnalazione o protezione. Il bambino stava tornando a casa con il padre, attraversando i campi, quando cadde nel buco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it