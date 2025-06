Alfonso Signorini smentisce l’indiscrezione sul prossimo Grande Fratello

Alfonso Signorini mette a tacere le voci sul prossimo Grande Fratello, smentendo le anticipazioni apocalittiche circolate di recente. Attraverso una storia su Instagram, il conduttore di Canale 5 ha chiarito che il celebre reality, ormai al suo 25º anniversario, sarà ricco di emozioni, ma senza lunghezze eccessive o sorprese sconvolgenti. La verità , insomma, è più semplice di quanto si possa pensare: il vero Grande Fratello continuerà a sorprendere, ma con moderazione e stile.

L'indiscrezione "apocalittica" di un lungo Grande Fratello (anzi, lunghissimo) è stata smentita dal diretto interessato, il conduttore Alfonso Signorini. Tramite una storia condivisa su Instagram in un botta e risposta con i suoi follower, il padrone di casa ha parlato di "fake news", suggerendo quindi che la prossima edizione del reality di Canale 5 – giunto al suo 25esimo anno di vita – sarĂ intensa sì, ma "compatta" e di certo non interminabile. La veritĂ sulla durata del GF, parla Signorini. Per giorni un'indiscrezione ha fatto il giro del web, come spesso accade. In particolare ha fatto capolino su Bubino Blog, suggerendo un'edizione "mostruosa" del prossimo Grande Fratello, della durata di ben nove mesi.