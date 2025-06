Alfa Romeo non venderà solo elettriche E le attuali Giulia e Stelvio continueranno ad essere prodotte

Alfa Romeo dimostra di voler mantenere un equilibrio tra tradizione e innovazione: mentre si concentra sulle vetture attuali come Giulia e Stelvio, non abbandona i modelli già amati, anche se i nuovi arriveranno con un po' di ritardo. Santo Ficili, top manager del marchio, chiarisce le intenzioni: l’attenzione rimane sulla gamma esistente mentre si lavora con impegno sui futuri modelli. Un passo importante per consolidare la propria presenza nel mercato automobilistico.

Santo Ficili, numero uno del marchio, ammette i ritardi sulle nuove Giulia e Stelvio: “Lavoreremo sulla gamma attuale, per i nuovi modelli ci vorrà tempo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alfa Romeo non venderà solo elettriche. E le attuali Giulia e Stelvio continueranno ad essere prodotte

In questa notizia si parla di: Stelvio Giulia Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio, cosa sappiamo sul nuovo modello e perché arriverà in ritardo Partecipa alla discussione

Cuore italiano Thanks for everything, Jasmine! #AlfaRomeo #AlfaRomeoTonale @JasminePaolini Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuova Alfa Romeo Giulia e nuova Stelvio: quando escono, motori | .it; Alfa Romeo non venderà solo elettriche. E le attuali Giulia e Stelvio continueranno ad essere prodotte; Nuova Alfa Romeo Stelvio: confermato ufficialmente il rinvio, la nuova Giulia si farà.

Le nuove Giulia e Stelvio aspettano Filosa - L'ad del Biscione, Ficili, conferma che i due modelli potrebbero essere svelati subito dopo l'insediamento del nuovo numero uno di Stellantis: "Stiamo rimodulando i piani" ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio, la seconda generazione si farà, ma - All’interno del quartier generale del Biscione si respira aria di ridefinizione strategica, è aperto anche se non immediato il futuro della seconda generazione di Giulia e Stelvio.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: confermato ufficialmente il rinvio, la nuova Giulia si farà - Nel frattempo, le attuali Giulia e Stelvio continueranno a essere disponibili con motorizzazioni 2.