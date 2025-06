Alfa Romeo è Official Sponsor di Luna Rossa

Alfa Romeo, simbolo di eleganza e performance, si unisce a Luna Rossa come sponsor ufficiale, rafforzando il suo impegno nell’eccellenza sportiva. Questa partnership segna un capitolo storico, poiché la 38ª America's Cup, la più prestigiosa regata mondiale, si terrà per la prima volta in Italia, nel suggestivo Golfo di Napoli. Un connubio di passione e innovazione che promette emozioni indimenticabili, confermando il ruolo di Alfa Romeo come ambasciatore dell’Italia nel mondo.

