Alfa passione Genoa | dall' idolo Milito al feat con Sabelli E quella cena con Criscito

Alfa Passione Genoa è molto più di una semplice passione: è un’esplosione di emozioni che attraversa calcio, musica e amicizia. Dal mito Milito alle avventure con Sabelli a Las Vegas, fino a una cena indimenticabile con il capitano Criscito, il giovane artista si apre in un racconto autentico e coinvolgente, dimostrando quanto il cuore batta forte per i colori rossoblù. Una narrazione che unisce passione e talento in un mix unico e irresistibile.

Alfa non ha mai nascosto la sua passione viscerale per il Genoa. Dall'idolo Diego Milito alla vacanza ideale con Sabelli a Las Vegas, passando per una cena con lo storico capitano Domenico Criscito: il giovane cantante si racconta, rispondendo a una raffica di domande che mescolano sport e musica. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alfa, passione Genoa: dall'idolo Milito al feat con Sabelli. E quella cena con Criscito...

In questa notizia si parla di: Alfa Passione Genoa Idolo

