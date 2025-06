Alessandro Cecchi Paone e il coming out con l’ex moglie Cristina | Ero terrorizzato

Alessandro Cecchi Paone ha recentemente affrontato con sincerità il suo coming out, un momento che lo ha visto emozionato e, in un certo senso, anche terrorizzato. La sua storia con Cristina Navarro, ex moglie di origini spagnole, dura oltre un decennio e ha segnato un capitolo importante della sua vita. Ora, Cristina sembra aver voltato pagina, legandosi a un nuovo amore colombiano. Un percorso di crescita e apertura che dimostra quanto sia fondamentale vivere autenticamente ogni passo.

Cristina Navarro è l’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone, è una donna di origini spagnole che è stata sposata con il noto giornalista e divulgatore televisivo per oltre dieci anni. Cristina Navarro e Alessandro Cecchi Paone hanno vissuto insieme dal 1993 al 2003. L’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone al momento sembrerebbe essere legata a un altro uomo, questa volta della Colombia, che avrebbe sposato qualche anno fa dopo l’addio a Cecchi Paone. In più di un’occasione, in televisione e sui giornali, il noto giornalista ha parlato della Navarro, specificando come ancora oggi – tra i due – sia viva una forte amicizia perdurata al di là della fine della loro storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Alessandro Cecchi Paone e il coming out con l’ex moglie Cristina: “Ero terrorizzato”

