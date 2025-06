Alessandro Cattelan pronto a firmare con Mediaset? L’indiscrezione

Sembra che Alessandro Cattelan sia pronto a lasciare la Rai, firmando un contratto con Mediaset. Ecco i dettagli sul gossip. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Alessandro Cattelan pronto a firmare con Mediaset? L’indiscrezione

In questa notizia si parla di: Alessandro Cattelan Pronto Mediaset

Canale 5 alla ricerca di novità : Alessandro Cattelan, Pio & Amedeo e nuovi format per contrastare De Martino? - Canale 5 è alla ricerca di novità per il suo palinsesto, puntando su nuovi format nell'access prime time per contrastare Stefano De Martino su Rai 1.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alessandro Cattelan pronto a firmare con Mediaset? L’indiscrezione; Striscia, stop e rivoluzione: Michelle Hunziker e Ilary Blasi (o Cattelan) contro Affari Tuoi. Cosa succede; Amici 24, tutto pronto per la finale, chi vincerà ?.

Alessandro Cattelan pronto a firmare con Mediaset? L’indiscrezione - Sembra che Alessandro Cattelan sia pronto a lasciare la Rai, firmando un contratto con Mediaset.

Alessandro Cattelan vicino a passare a Mediaset? Le ultime mosse di Pier Silvio - L'ultima indiscrezione Nei giorni scorsi l'Azienda Tv di Cologno Monzese ha spiazzato tutti annunciando ...

Alessandro Cattelan potrebbe lasciare la Rai: dove potremmo vederlo - Alessandro Cattelan è stato un noto volto di Sky quando era conduttore di X Factor, ma è poi passato alla Rai dove negli anni ha condotto diversi show.