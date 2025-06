Alessandra Celentano | Mi danno della cattiva ma tutti i miei allievi lavorano Con De Martino scontri folli

Alessandra Celentano, icona di rigore e perfezionismo, si racconta nel podcast di Marcello Sacchetta svelando il suo lato più autentico. Criticata per la durezza con gli allievi di Amici, rivela invece come questa disciplina abbia portato al successo molti di loro, tra cui Stefano De Martino. Un viaggio tra sfide, confronti e grandi soddisfazioni che dimostra come a volte, la fermezza sia la chiave del talento. Continua a leggere.

Ospite del podcast di Marcello Sacchetta, Alessandra Celentano ha aprlao della famam di essre una prof dai modi piuttosto duri con i suoi allievi ad Amii: "Dicono che sono cattiva, ma so che è la strada giusta. Oggi praticamente tutti i miei allievi lavorano". E su Stefano De Martino: "Con lui scontri pazzeschi nella scuola. Sono contenta per la sua carriera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alessandra Celentano: Mi danno della cattiva, ma tutti i miei allievi lavorano. Con De Martino scontri folli; Alessandra Celentano ritrova le sue ex allieve di Amici Isobel, Giulia e Carola: Nipotine adorate; Alessandra Celentano, l'astinenza sessuale, la malattia e la lite con Maria De Filippi: «Matrimonio finito per.

Alessandra Celentano si racconta: tra danza, disciplina e frecciatine a Marcello Sacchetta - Alessandra Celentano, ospite del podcast "In Camerino" con Marcello Sacchetta, discute la sua carriera nella danza e il metodo educativo rigoroso adottato nel talent show "Amici", rivelando aneddoti p ...

Alessandra Celentano: “Sembro stro**a e cattiva ma dico la verità. Non tradirei mai Amici e Maria De Filippi” - talvolta eccessivamente severa con gli allievi del programma: Se mi ferisce chi mi definisce "stro*** e cattiva"?

Amici, "Io troppo cattiva? Ma se mi trattengo!" così Alessandra Celentano ha risposto alle critiche! - E, in occasione di un'intervista, ha avuto modo di rispondere alle critiche sul suo atteggiamento troppo duro nei confronti degli allievi.