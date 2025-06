Alcaraz scoppia la bufera per la festa dopo la vittoria su Sinner | cos’è successo

Dopo la vittoria epica di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner al Roland Garros 2025, una festa che ha infiammato i tifosi, scoppia la polemica. La serata di celebrazioni si trasforma in un caso internazionale, alimentato da una festa post-match considerata troppo sfrenata. È il prezzo da pagare per il trionfo di un campione, ma le polemiche continuano a divampare, mettendo in discussione i limiti tra vittoria e responsabilità.

È stata una battaglia epica sui campi di terra rossa di Parigi, conclusasi con la vittoria di Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025. Lo spagnolo ha superato Jannik Sinner in una finale mozzafiato, durata 5 ore e 29 minuti, con il punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. Questo trionfo segna il quinto Slam per Alcaraz, mentre l’Italia vede sfumare ancora una volta il sogno di un titolo che manca dal 1976. La finale più lunga della storia del Roland Garros non ha portato solo gloria, ma anche un sostanzioso montepremi. Ogni finalista ha portato a casa 1,275 milioni di euro, mentre il campione ha raddoppiato il bottino, raggiungendo i 2,55 milioni di euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alcaraz, scoppia la bufera per la festa dopo la vittoria su Sinner: cos’è successo

