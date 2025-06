Alcaraz e la profezia di Djokovic | È un giocatore incredibile vincerà tante volte il Roland Garros El Pais

Carlos Alcaraz ha conquistato il Roland Garros, dimostrando di essere l’uomo da battere nel mondo del tennis. Dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale di domenica, il giovane spagnolo si è affermato come protagonista assoluto di uno dei tornei più prestigiosi. Ma sarà solo l’inizio di una lunga serie di successi? La profezia di Djokovic sembra ormai vicina alla realtà: un futuro dominato dai grandi campioni.

Carlos Alcaraz ha trionfato al Roland Garros dopo la finale di domenica disputata contro Jannik Sinner. Lo spagnolo è diventato, secondo la stampa di casa, l'uomo da battere. A seguire un estratto di quanto pubblicato da El Pais. Alcaraz uomo da battere in una finale Gran Slam. "Il 9 giugno 2023 ci aiuta a capire alcune cose. Quel giorno, Carlos Alcaraz, ora due volte campione del Roland Garros dopo la vittoria di domenica su Jannik Sinner, cadde in semifinale del Grande Slam francese dopo essersi scontrato con l'immensità di Novak Djokovic. Con i crampi, il murciano si era congedato da quel pomeriggio francese.

