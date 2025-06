Alcaraz cos’è successo dopo la vittoria a Parigi VIDEO

Dall'altra, l'euforia di Alcaraz, che corona il suo sogno con una vittoria epica e un quinto Slam. La finale più lunga di sempre, segnata da emozioni intense e colpi di scena, ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis. Parigi si ferma, ammirando il talento e la resilienza di un campione destinato a lasciare il segno. La notte si trasforma in leggenda: la scena è tutta sua, e il mondo lo applaude.

Carlos Alcaraz vince il Roland Garros 2025: il campione spagnolo non solo porta a casa il suo quinto Slam, ma dà il via a una notte di festeggiamenti che lascia Parigi senza parole. E non manca la frecciatina al suo avversario. Nella finale più lunga della storia del torneo, Alcaraz ha superato Jannik Sinner con un punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6, dopo una battaglia titanica durata 5 ore e 29 minuti. Da una parte la delusione per l'Italia, che ancora sogna il suo primo titolo dal 1976, dall'altra la gioia dello spagnolo che festeggia in grande stile.