Alcaraz ‘beffa’ tasse dopo Roland Garros | Spagna si prende 46% del montepremi

Dopo la vittoria epica a Roland Garros, Carlos Alcaraz si prepara a godersi i frutti del suo successo, ma una sorpresa inattesa lo attende: le tasse. Con il 46% del montepremi che torna nelle casse della Spagna, la "beffa" fiscale potrebbe cambiare le carte in tavola per il campione. Ma come influirà questa percentuale sui guadagni di Alcaraz? E cosa significa tutto ciò per il mondo del tennis professionistico? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Le tasse si mettono tra Carlos Alcaraz e il ricco montepremi del Roland Garros 2025. Il tennista spagnolo ha vinto la finale dello Slam parigino battendo Jannik Sinner in una partita epica da oltre cinque ore, conquistando la fetta maggiore dei premi messi in palio dal torneo. Grazie al successo di Parigi, il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Su questo argomento da altre fonti

Alcaraz batte Sinner a Roland Garros, fisco batte Alcaraz. Addio premio; Alcaraz ha battuto Sinner non il Fisco: quanto intascherà veramente della somma vinta al Roland Garros; Alcaraz e Sinner, ecco quanto hanno guadagnato al Roland Garros.

Alcaraz, 'beffa' tasse dopo Roland Garros: Spagna si prende 46% del montepremi - Il tennista spagnolo ha vinto la finale dello Slam parigino contro Jannik Sinner ...

Alcaraz e Sinner, ecco quanto hanno guadagnato al Roland Garros - Sorride due milioni di volte, Carlos Alcaraz, re di Parigi dopo la vittoria in finale al Roland Garros.

Quanto ha guadagnato Alcaraz con la vittoria al Roland Garros: il montepremi è pazzesco! - Ecco la cifra monstre che il tennista spagnolo si è assicurato grazie al successo in finale a Parigi contro Jannik Sinner ...