Alberto Stasi ha detto un sacco di menzogne per non fare la stessa fine di Chiara Poggi | l’avvocato di Sempio a Mattino Cinque

Alberto Stasi ha scelto di nascondere la verità, preferendo inventare menzogne piuttosto che affrontare il peso della verità. La vicenda del delitto di Garlasco si arricchisce di nuovi intrecci e sorprendenti rivelazioni, mentre l’avvocato di Andrea Sempio insinua teorie incredibili, alimentando il mistero. C’è chi sostiene che dietro tutto ci siano fantasie oniriche e false piste, ma la realtà è ancora nascosta tra le pieghe di un’indagine complessa e avvolta nel mistero.

Il “ sogno” di Massimo Lovati si sta ormai prendendo un proprio spazio all’interno della vicenda del delitto di Garlasco. Nelle ultime settimane l’avvocato di Andrea Sempio ha più volte parlato di un fantasia onirica secondo cui sarebbe stato un sicario a uccidere Chiara Poggi, e lo ha ribadito quest’oggi a “Mattino Cinque”. Federica Panicucci ha interpellato il legale chiedendogli innanzitutto un commento sul ritorno dei RIS, nelle scorse ore, nella villetta dei Poggi, con tanto di droni e laser scanner per studiare di nuovo la scena del crimine. “Come interpreta i rilievi?” gli ha domandato la conduttrice, e l’avvocato ha replicato: “Mi sembra un’ispezione ricognitiva e descrittiva, non penso abbia caratteristiche interpretative”, quindi ha esposto il proprio punto di vista sulla riapertura delle indagini: “Rimarco il fatto che questa indagine parte con un capo d’imputazione di concorso in omicidio quando il fatto non lo consentirebbe perché il concorso dipende dal fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Alberto Stasi ha detto un sacco di menzogne per non fare la stessa fine di Chiara Poggi”: l’avvocato di Sempio a “Mattino Cinque”

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

“Un sicario ha ucciso #ChiaraPoggi”. L’avvocato di Andrea #Sempio e la nuova pista per #Garlasco #quartogrado #rete4 #24maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/personaggi/2025/05/24/news/garlasco-sicario-ucciso-chiara-poggi-bugie-alberto-stasi-a Partecipa alla discussione

Per l'avvocato di #AndreaSempio a uccidere #ChiaraPoggi non sono stati nè Andrea Sempio nè Alberto Stasi: "Era diventata scomoda, è stato un sicario", dice Massimo Lovati. Partecipa alla discussione

