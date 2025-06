Al via primo Master Produzione e Finanza – Management per Audiovisivo

Se sogni di entrare nel mondo dell’audiovisivo, questa è l’occasione che aspettavi: il primo Master di Produzione e Finanza – Management per l’Audiovisivo, organizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia e Anica Academy ETS, apre le porte a un percorso formativo innovativo e completo. Dal 16 giugno 2025 al 10 marzo 2026, potrai acquisire competenze strategiche e operative essenziali per emergere nel settore. Non perdere questa opportunità di crescita, il tuo futuro nel cinema inizia qui.

Roma, 10 giu. (askanews) – Il Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola Nazionale di Cinema e Anica Academy ETS lanciano la prima edizione del Master di Produzione e Finanza – Management per l’Audiovisivo, che si terrà dal 16 giugno 2025 al 10 marzo 2026. Il Master è un’iniziativa che il Centro Sperimentale di Cinematografia e Anica Academy ETS realizzano in collaborazione, nella consapevolezza di quanto sia cruciale investire nella formazione di nuovi talenti in ambito manageriale, al fine di affrontare al meglio le sfide future legate alla crescita e all’internazionalizzazione del settore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: master - produzione - finanza - management

Centro Sperimentale di Cinematografia e Anica Academy ETS presentano il primo Master gratuito in Produzione e Finanza - Management per l'Audiovisivo. Le lezioni coinvolgeranno 20 studentesse e studenti dal 16 giugno 2025 al 10 marzo 2026. https://rbca Partecipa alla discussione

1/2 Oggi al Collegio Romano ribadiamo il primato dell'Italia nella creatività artistica e cinematografica con il Master di Produzione e Finanza di @fondazionecsc e @AnicaAcademy , gratuito grazie ai fondi UE. Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Al via primo Master Produzione e Finanza – Management per Audiovisivo; Master di produzione e finanza management per l'audiovisivo. Corso gratuito. Dal 16 giugno 2025 al 10 marzo 2026. Scadenza bando 2 giugno 2025; CSC e Anica Academy, Master gratuito in Produzione e Finanza.

Al via primo Master Produzione e Finanza – Management per Audiovisivo - (askanews) – Il Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola Nazionale di Cinema e Anica Academy ETS lanciano la prima edizione del Master di Produzione e Finanza – Management per l’Aud ...

ll Centro Sperimentale di Cinematografia e l'Anica Academy lanciano il primo Master gratuito in Produzione e Finanza per l’Audiovisivo - Roma, 9 giugno 2025 – il Ministero della Cultura, il Centro Sperimentale di Cinematografia e Anica Academy ETS hanno ufficialmente presentato la prima edizione del Master gratuito in ...

Master gratuito in Produzione e finanza, Management per l’Audiovisivo (film e serie tv) - Nuovo Master gratuito di produzione e finanza in management per l’audiovisivo a Roma.