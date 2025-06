Al via la terza edizione di Hygieia la fiera dedicata al benessere del corpo e della mente

Al via la terza edizione di Hygieia, la fiera dedicata al benessere del corpo e della mente immersa nello splendido scenario verde del Parco Nassirya di Brisighella. Domenica 15 giugno, un appuntamento imperdibile per scoprire le ultime novità nel settore, tra relax, salute e armonia interiore. Un’occasione unica per riscoprire il proprio equilibrio in un ambiente naturale e accogliente, creando connessioni significative tra benessere fisico e mentale.

Il verde scenario del Parco Nassirya di Brisighella a due passi dalla piazza Marconi, si prepara ad accogliere domenica 15 giugno la terza edizione di Hygieia, l'innovativa fiera dedicata al benessere del corpo e della mente. L'evento, promosso da Ae Ai Event e patrocinato dal Comune di.

