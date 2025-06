Al via la riforma dei porti che punta a una guida unitaria per gli scali

La riforma dei porti si presenta come un passo decisivo verso una gestione più efficiente e coordinata degli scali italiani, con una guida unitaria e un nuovo assetto ai vertici. Il cambiamento in atto mira a eliminare le politicizzazioni locali, come quelle viste in Puglia, e a creare strutture più professionali, tra Authority o società controllate dal MIT. Un futuro più snello e strategico per il nostro sistema portuale sta prendendo forma: scopriamo insieme i dettagli.

In corso il cambio ai vertici. Nasceranno o un'authority o una società per azioni controllata dal Mit. Le Regioni non potranno più usare i moli per farsi la loro politica estera, come nel caso della Puglia filocinese di Michele Emiliano.

