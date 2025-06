Al via la pulizia delle pareti delle gallerie sull' A2 del Mediterraneo | disagi per gli automobilisti

Partono gli interventi di pulizia delle gallerie Montevetrano I e II sull'A2 del Mediterraneo, un'operazione fondamentale per garantire sicurezza e qualità delle arterie stradali. Tuttavia, questi lavori comportano inevitabili disagi per gli automobilisti: limitazioni al transito in provincia di Salerno a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. È importante pianificare con anticipo i viaggi per evitare inconvenienti e rispettare le indicazioni della sicurezza.

Al via gli interventi programmati da Anas per la pulizia con lavaggio delle pareti delle gallerie Montevetrano I e II sull'A2 del Mediterraneo: scattano, dunque, le limitazioni al transito veicolare in provincia di Salerno. Nel dettaglio, dalle ore 22 di questa sera e fino alle ore 6 di domani.

