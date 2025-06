Al via la Global march per Gaza dalla Tunisia

Oggi, dalla Tunisia, prende il via la Global March per Gaza: una carovana di 300 auto provenienti da diverse città tunisino, diretta al valico di Rafah, simbolo di solidarietà e appello internazionale per la pace. Un gesto forte che unisce le voci di chi desidera portare luce e speranza in una terra martoriata. La marcia si configura come un importante momento di mobilitazione globale, destinato a far risuonare un messaggio di unità e umanità.

Una carovana di 300 auto partirà oggi da diverse città della Tunisia in direzione del valico di Rafah, che divide l'Egitto da Gaza, per «esprimere solidarietà al popolo palestinese».

La nuova iniziativa contro Israele: "Convoglio di mille persone dalla Tunisia a Gaza" - Una nuova iniziativa scuote i riflettori sulla crisi israelo-palestinese: un convoglio di mille persone provenienti dalla Tunisia si dirige verso Gaza, con l’obiettivo di raggiungere Rafah entro il fine settimana.

Parte dalla Tunisia carovana umanitaria verso Gaza; Global March to Gaza, la mobilitazione civile internazionale per rompere l’assedio di Rafah; Nave Freedom Flotilla sequestrata, l'equipaggio: Attacco criminale, Israele non ha il diritto di trattenerci.

MARCH TO GAZA: 54 LE DELEGAZIONI INTERNAZIONALI. 200 PERSONE IN PARTENZA DALL’ITALIA - Sono circa 200 le persone che hanno aderito alla delegazione italiana della “Global march to Gaza” che in queste ore stanno partendo per il Cairo in Egitto.

With participants from 32 countries, the Global March to Gaza advances towards the Rafah Crossing - An international solidarity march with the Gaza Strip was launched on Monday, as part of a global initiative aimed at breaking the siege imposed on the Strip and demanding an end to the genocide being ...

Pronto a partire da Tunisi 'convoglio della resilienza' per Gaza - Circa mille tunisini partiranno domani dal centro della capitale, con l'obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza via terra attraverso Libia ed Egitto.