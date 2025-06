Al via la formazione di Cilentart Fest 2025 | i percorsi gratuiti

Al via la formazione di CilentanArt Fest 2025: due percorsi gratuiti pensati per scoprire il teatro, il paesaggio e l’animo del Cilento. Due occasioni uniche per rallentare, riflettere e condividere esperienze profonde e trasformative. Un viaggio tra arte, natura e cultura, dove l’obiettivo è immergersi nel cuore del territorio e lasciarsi ispirare. AL DI SOTTO DEL... diventa il nostro invito a esplorare oltre le apparenze e scoprire nuove prospettive.

