Al via la 71ª edizione del Taormina Film Festival

Presentata oggi in conferenza stampa a Taormina la 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma da oggi fino al 14 giugno 2025. Il festival è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promosso dall’ Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, con la direzione artistica di Tiziana Rocca. “Sono davvero orgogliosa – ha dichiarato l’Assessore per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo, Elvira Amata – di presentare la 71^ edizione del Taormina Film Festival che, anno dopo anno, contribuisce, non soltanto a rafforzare più in generale un segmento così strategico come quello del cinema, ma a rendere l’evento un appuntamento sempre più atteso dai tanti appassionati del settore e turisti, una vetrina straordinaria di promozione del nostro patrimonio culturale, paesaggistico, artistico, architettonico e turistico. 🔗 Leggi su Tpi.it