Al via i progetti E-Lisir e Tobia negli ospedali di Latina e provincia

Larina, 10 giugno 2025 – Sono stati inaugurati negli o spedali di Latina, Formia, Terracina, Fondi e Gaeta i progetti "E-Lisir" e "Tobia", percorsi innovativi volti a rafforzare il sostegno alle persone con disabilità attraverso la presa in carico personalizzata. "Un giorno importante per i cittadini di Latina e della sua provincia, perché si è fatto un importante passo in avanti per accogliere e assistere, con equipe multidisciplinari formate, persone con disabilità grave o gravissima e, alcune volte, purtroppo non collaborante. Abbiamo scritto un'altra bella pagina di accoglienza e inclusione.