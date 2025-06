Al via i Mare Bus Tiemme da Arezzo verso la Maremma

Parti alla scoperta delle meraviglie della Maremma con i nuovi Mare Bus Tiemme! Da sabato 14 giugno, da Arezzo e provincia partono le corse estive per raggiungere in modo semplice e senza stress le spiagge più affascinanti di Castiglione della Pescaia, Follonica, Marina di Grosseto e Principina a Mare. Un servizio pratico e comodo, disponibile tutti i giorni fino a settembre su prenotazione. Non perdere l'occasione di vivere un’estate senza pensieri!

Al via da sabato 14 giugno le corse estive Tiemme da Arezzo e provincia, per raggiungere comodamente e senza stress le più belle spiagge di Castiglione della Pescaia, Follonica, Marina di Grosseto e Principina a Mare. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, fino a settembre, su prenotazione al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Al via i "Mare Bus Tiemme" da Arezzo verso la Maremma

